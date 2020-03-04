В среду, 4 марта столичный баскетбольный клуб "Киев-Баскет" проведет дома первый матч 1/4 финала Кубка Европы ФИБА против главного фаворита турнира – турецкого клуба "Каршияка".

Игра состоится на домашней арене "Киев-Баскета" – во Дворце спорта "Венето". Начало – в 19.30.

Накануне матча главный тренер "Киев-Баскета" Айнарс Багатскис и некоторые игроки украинского клуба поделились мыслями о сопернике, являющемся одним из грандов европейского баскетбола.

Айнарс Багатскис, главный тренер "Киев-Баскета":

Айнарс Багатскис ФБУ

"Не в моих правилах делить игры на более и менее важные. В современном баскетболе не всегда выигрывает тот, кто по рейтингу стоит выше. Если вы помните, в начале розыгрыша Кубка Европы нас вообще не воспринимали всерьез. Но мы сумели выбраться из группы, потом из второй группы и сейчас уже в четвертьфинале. Для нас этот матч – проверка на прочность, играем с очень хорошей командой. У нее, по моему мнению, наибольший потенциал в нападении среди всех соперников, с кем довелось играть в этом сезоне.

Вместе с тем – они люди. И тоже допускают ошибки. Для нас главное – сыграть качественно в нападении. Потому что в этой игре каждая потеря, каждое наше бессмысленное решение в нападении сразу же будет наказываться. Должны играть агрессивно, создавать давление на игрока с мячом, на игрока без мяча, подбирать мячи. Тогда все будет хорошо. Если мы в какой-то момент потеряем концентрацию или подумаем, что все придет просто так, тогда будем иметь большие проблемы.

"Каршияка" по комплектации, безусловно, соответствует команде уровня плей-офф Лиги чемпионов. Но если мы сохраним холодную голову, трезвый ум, тогда будет хорошо. Ребята играют для зрителей, надеюсь, в среду будут полные трибуны".

Павел Крутоус, форвард "Киев-Баскета":

Павел Крутоус ФБУ

"Нас всех ожидает интересная игра, которая станет неоценимым опытом. Каждому из нас надо делать свое дело. У нас есть план на игру. Надо его соблюдать, выходить и играть. Отдаваться полностью, все делать с желанием. Как в нападении, так и в защите. Главное – подойти с холодной головой к игре и делать свою работу. Нужно проанализировать нашу игру в Суперлиге и в Еврокубке, их игру, доподлинно разобрать и показать, на что мы способны. Как минимум дома должны показать хороший результат.

На трибунах будет немало турецких фанатов? Ну, у нас тоже есть верные фанаты. Всем будет интересно побывать в такой атмосфере, покричать. Это должно завести команды. Уверен, наши поклонники будут поддерживать нас не меньше, чем турки – свою команду. Всех ждем в ДС "Венето". Предвижу, что атмосфера на матче будет неповторимой.

Вячеслав Петров, центровой "Киев-Баскета":

Вячеслав Петров ФБУ

"Готовились к "Каршияке", как и обычно к каждой следующей игре. Было время после игры с "Запорожьем" посмотреть видео, разобрать соперника. Не вижу смысла беспокоиться перед такими играми. Наоборот. Говорят, что у нас немного шансов их обыграть, но как бы там ни было, это хороший опыт для каждого из нас. Сыграть против лидера турецкого чемпионата всегда хочется. Думаю, каждый готов многое отдать, чтобы выйти в игре с "Каршиякой". Никто не будет складывать оружие, будем играть на победу, на результат.

Турецких фанатов все хорошо знают. В Турции у них бешеная поддержка, так и должно быть на баскетбольном матче. Всегда приятно играть в такой атмосфере, даже если играют против тебя. Наш фан-сектор тоже нас всегда поддерживает. Это дополнительно заводит. Поэтому – добро пожаловать в Киев".

Как сообщал OBOZREVATEL, увидеть один из самых интересных матчей сезона можно будет в эфире телеканала ObozTV.

Кроме того, трансляция встречи будет доступна на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

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