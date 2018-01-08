Игрок сборной Украины помог своему клубу одержать сенсационную победу в НБА: яркое видео

Центровой "Финикса" Алексей Лэнь помог своей команде одержать довольно сенсационную победу над "Оклахомой" в матче регулярного первенства НБА - 114:100.

Баскетболист сборной Украины вышел на замену и провел на площадке всего 7,5 минут. Однако за это время уроженец Антрацита оказался максимально полезен для "Финикса".

Лэнь со 100%-ной результативностью набрал 2 очка (1/1 бросков), совершив при этом 3 подбора (2 в атаке) и 1 перехват. И хотя в пассив Алексей записал 4 фола, его коэффициент полезных действий оказался +14. Это четвертый показатель среди десяти игроков "Финикса".

Все результаты матчей НБА 7 января :

"Финикс Санз" – "Оклахома-Сити Тандер" 114:100 (28:23, 34:30, 28:29, 24:18) "Финикс Санз": Букер - 26, Уоррен - 23, Бендер - 20, Джексон - 17, Дэниелс - 9, Чендлер - 8, Юлис - 7, Лень - 2, Крисс - 2, Рид, Питерс, Хаус, Монро, Канаан, Дадли, Найт, Уильямс "Оклахома-Сити Тандер": Уэстбрук - 26, Джордж - 19, Адамс - 18, Энтони - 14, Паттерсон - 8, Фелтон - 7, Фергюсон - 2, Джонсон - 2, Хьюстис - 2, Грант - 2, Дозьер, Синглер, Абринес, Коллисон, Роберсон, Хэмилтон

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Сан-Антонио Сперс" 111:110 (27:27, 21:26, 32:27, 31:30) "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Атланта Хоукс" 132:113 (29:27, 37:21, 30:32, 36:33) "Даллас Маверикс" – "Нью-Йорк Никс" 96:100 (25:33, 27:23, 19:19, 25:25) "Майами Хит" – "Юта Джаз" 103:102 (27:22, 22:25, 25:28, 29:27)

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Лэнь стал соавтором драматичной победы в НБА.