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2 апреля • обновлено в 11:20
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Игрок сборной Украины победил коронавирус

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Баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров вылечился от коронавируса и был выписан из Александровской больницы города Киева.

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"Сегодня мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Он поборол вирус, как настоящий спортсмен – быстро выздоровел", – написала главный врач медучреждения Людмила Антоненко у себя в Facebook.

Вячеслав Бобров

Вячеслав Бобров

Sportarena

Напомним, что Бобров, который является игроком испанской "Фуэнлабрады", заболел коронавирусом по возвращению из Испании. Первые симптомы он почувствовал уже на второй день пребывания в Киеве и сразу же обратился в больницу. Два первых теста не выявили у него заболевания, а когда пришел результат третьего, то оказалось, что организму спортсмена удалось самостоятельно побороть инфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 2 апреля, в Украине зафиксировано 804 случая заражения коронавирусом.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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