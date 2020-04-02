Игрок сборной Украины победил коронавирус

Баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров вылечился от коронавируса и был выписан из Александровской больницы города Киева.

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"Сегодня мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Он поборол вирус, как настоящий спортсмен – быстро выздоровел", – написала главный врач медучреждения Людмила Антоненко у себя в Facebook.

Вячеслав Бобров Sportarena

Напомним, что Бобров, который является игроком испанской "Фуэнлабрады", заболел коронавирусом по возвращению из Испании. Первые симптомы он почувствовал уже на второй день пребывания в Киеве и сразу же обратился в больницу. Два первых теста не выявили у него заболевания, а когда пришел результат третьего, то оказалось, что организму спортсмена удалось самостоятельно побороть инфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 2 апреля, в Украине зафиксировано 804 случая заражения коронавирусом.

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