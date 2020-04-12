Баскетболист сборной Украины 3х3 и форвард "Днепра" Станислав Тимофеенко резко высказался о ситуации с лесными пожарами в Украине.

"Просто быдло какое-то живет у нас в стране, тупые колхозаны, которые палят у себя всякое дерьмо и думают, что ночью все само по себе погаснет. А их дети или внуки ходят и палят камыши, и потом происходят сумасшедшие пожары в лесах и т.д., и от этого страдает наша красивая природа и животные со своими детками, которые там живут", - написал Тимофеенко у себя в Facebook, выложив видео с ТСН.

Спортсмен уверен, что пока за такое не будут наказывать серьезно, мы будем далеки от Европы и от людей, которых будут уважать за границей.

"Сколько бы не говорили по ящику, что мы уже очень близко к европейской жизни, увы, это не так, и это проявляется во всем", - грустно подытожил спортсмен.

facebook.com/Stas.Timofeynko

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Тимофеенко организовал благотворительный аукцион со своей игровой майкой. Именно в этой майке он играл в Амстердаме на чемпионате мира.

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