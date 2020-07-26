Игрок НБА отпросился на похорон деда, но отправился на стриптиз

Баскетболист "Клипперс" Лу Уильямс покинул расположение команды в парке развлечений "Диснейуорлд", где все клубы ожидают возобновления сезона НБА.

По информации ESPN, 33-летний баскетболист отпросился ради похорон деда, но позже был замечен в одном из стрипклубов Атланты. Совместное фото с Уильямсом выложил рэпер Джек Харлоу.

Уильямс и Харлоу Instagram Джека Харлоу

После этого НБА начала расследование в отношении Уильямса. В данный момент Лига решает, как будет наказан баскетболист и сколько дней на карантине ему предстоит отбыть.

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Уильямс проведет дополнительный 10-дневный карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист Манчестер Сити Кайл Уокер устроил вечеринку с проститутками во время карантина.