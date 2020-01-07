Игрок НБА получил ужасную травму – опубликовано видео

Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид получил очень неприятную травму пальца руки в матче НБА против "Оклахомы".

За полторы минуты до окончания первой четверти баскетболист оборонялся против игрока соперников и получил серьезный вывих безымянного пальца.

Джоэл Эмбиид и Стивен Адамс

I feel like Joel Embiid’s finger probably shouldn’t look like this pic.twitter.com/BaNde7t7Nh — Dave Loughran (@Loughy_D) 7 января 2020 г.

Стоит отметить, что это не помешало Эмбииду вернуться на площадку уже во второй 12-минутке и продолжить зарабатывать очки. Он провел на паркете чуть более получаса, сумев набрать 18 очков, 9 подборов и 8 передач.

Матч закончился домашней победой "Филадельфии" со счетом 120:113, что позволило ей подняться на пятое место в Восточной конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк провел лучшую неделю в НБА в своей карьере.

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