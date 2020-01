Игрок НБА получил ужасную травму – опубликовано видео

Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид получил очень неприятную травму пальца руки в матче НБА против "Оклахомы".

За полторы минуты до окончания первой четверти баскетболист оборонялся против игрока соперников и получил серьезный вывих безымянного пальца.

I feel like Joel Embiid’s finger probably shouldn’t look like this pic.twitter.com/BaNde7t7Nh