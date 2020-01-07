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7 января • обновлено в 16:36
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Игрок НБА получил ужасную травму – опубликовано видео

1.3т
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Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид получил очень неприятную травму пальца руки в матче НБА против "Оклахомы".

За полторы минуты до окончания первой четверти баскетболист оборонялся против игрока соперников и получил серьезный вывих безымянного пальца.

Джоэл Эмбиид и Стивен Адамс

Джоэл Эмбиид и Стивен Адамс

Стоит отметить, что это не помешало Эмбииду вернуться на площадку уже во второй 12-минутке и продолжить зарабатывать очки. Он провел на паркете чуть более получаса, сумев набрать 18 очков, 9 подборов и 8 передач.

Матч закончился домашней победой "Филадельфии" со счетом 120:113, что позволило ей подняться на пятое место в Восточной конференции.

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Тема
НБА
Место
США Филадельфия
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