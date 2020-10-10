Игра тура в Киеве: анонс Суперлиги Париматч

В субботу, 10 октября, матчами в Днепре, Одессе и Киеве продолжится чемпионат Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч.

"Днепр" - "Черкаськи Мавпы"

Днепр, СК Шинник

Начало матча - 14:00

Трансляция на ТВ - XSPORT

В первом матче игрового дня чемпион Украины Днепр дебютирует в сезоне 2020/21 домашней игрой против Черкаських Мавп. Команда Дениса Журавлева, которая входит в сезон боевым составом, будет пытаться реабилитироваться за поражение в финале Кубка Украины. "Мавпы", в свою очередь, далеки от оптимального ростера и включаться в эту игру в роли андердога. К тому же команда Максима Михельсона в условиях ограниченной ротации проводить свой второй матч за три дня.

"Одесса" - "Тернополь"

Одесса, УСК Одесса

Начало матча - 16:00

Трансляция - YouTube ФБУ

Еще одно выездное испытание для новичка Суперлиги. Оба коллектива проиграли свои стартовые матчи и теперь постараются одержать первую победу в новом сезоне. По ростеру команда Дмитрия Забирченко, несмотря на статус дебютанта, совсем не уступает одесситам, а, возможно, имеет преимущество.

Удастся ли гостям использовать глубину и опыт против традиционно опасной дома Одессы - это большой вопрос. Команда Олега Юшкина, сыгравшая в Финале четырех, в новом сезоне в официальных матчах пока не побеждала, и попытается это сделали в первой домашней игре сезона.

"Киев-Баскет" - "Химик"

Киев, ДС Венето

Начало матча - 17:00

Трансляция на ТВ - ObozTV

Центральный матч игрового недели на десерт - столичный Киев-Баскет сыграет против Химика. Команда Айнарс Багаткиса ровно неделю назад в невероятной баталии отдала место в финале хозяевам Финала четырех, которые использовали эту возможность на 100%, завоевав трофей.

Химик давил на киевлян через трехсекундную, контролировал темп игры и продемонстрировал довольно качественную защиту. Смогут ли подопечные Виталия Степановского повторить свой успех уже в столице и сыграть Не менее качественно, учитывая переезд и вторую игру за два дня?

Киев-Баскет, как минимум, не тратил силы на путешествия и попытается за счет своего быстрого баскетбола и широкой ротации взять реванш у южненцев. Это будет мощное завершение первой игровой недели сезона.