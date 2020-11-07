"Химик" в напряженной концовке обыграл "Мавпы": результаты Суперлиги Париматч

В субботу, 7 ноября, в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч проходят очередные два поединка регулярного сезона.

В Южном местный "Химик" обыграл "Черкаськи Мавпы" (64:61) , а БК "Одесса" на домашней площадке примет МБК "Николаев".

Контролируя ход встречи в первые 20-23 минуты, Химик в третьей четверти полностью пропустил момент, когда он этот самый контроль потерял. В то же время, "Мавпы" включили большие обороты, начали здорово обороняться и попали свои броски, сообщает ПБ.

Гости полностью остановили нападение Химика (5 очков за 8 минут) и не только отыгрались по счету, но и вышли вперед на 6-7 очков. Пара Кобец и Конев набирала очки, а Ткаченко, Скапинцев и Хаджифейзович обеспечили ту самую оборону.

Химик пришел в себя ближе к середине заключительной четверти, выровняв игру за счет нескольких попаданий с периметра. Однако было ясно, что исход встречи все же решится в концовке, а туда Мавпы заходили с преимуществом в три очка...

Довести игру до победы гости не смогли: ряд глупых потерь, а также откровенное невезение после дальнего броска Кобца, привели к тому, что Химик свою победу вырвал. Кобец не забил тот самый мяч, южненцы ответили двумя очками Вашингтона, а в последней атаке гостей пас Кобца перехватил Зотов. Данк Тайрелла Нельсона закрыл игру.

"Химик" — "Черкаськи Мавпы" 64:61 (18:15, 18:16, 9:18, 19:12)

Химик: Ковляр (5 + 4 передачи), Марченко (16 + 5 подборов), Клевзуник (2), Нельсон (13 + 9 подборов), Вашингтон (4 + 8 подборов) — старт; Салливан (21 + 11 подборов), Зотов (3 + 6 подборов + 3 передачи).

Мавпы: Попов (1), Кобец (18), Конев (15 + 6 подборов + 4 передачи), Хаджифейзович (7 + 5 подборов), Скапинцев (11 + 7 подборов) — старт; Ткаченко (4 + 11 подборов), Сергеев (4), Дзюба (1 + 5 подборов), Товкач

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне действующий чемпион "Днепр" одержал разгромную победу в домашнем матче Суперлиги Париматч 6 ноября, легко разобравшись с одним из фаворитов сезона "Прометеем".