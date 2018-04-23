"Химик" выиграл первый матч "бронзовой" серии чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч

Южненский "Химик" одержал непростую победу в первом матче бронзовой серии чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч. На своей площадке подопечные Виталия Степановского переиграли МБК "Николаев – 71:.

Хозяева паркета с первых секунд захватили инициативу, однако "корабелы" не отпускали соперника больше, чем на 3-4 очка. К большому перерыву "химики" пришли с преимуществом всего лишь в два пункта.

ФБУ

А вот третью 10-минутку южненцы провели практически идеально. Главное, что удалось хозяева – эффективно сыграть на своем щите, дав сопернику провести всего лишь три результативные атаки. Лидеры "химиков" Вячеслав Петров и Сергей Павлов затерзали защитников "Николаев", позволив команде уйти в отрыв +13.

В заключительной четверти хозяева достаточно спокойно отстояли добытое преимущество, доведя матч до победы.

Таким образом, "Химик" повел в серии до трех побед – 1:0. Следующую встречу команды проведут в Южном 25 апреля.

БК "Химик" – МБК "Николаев" – 71:60 (17:16, 19:18, 16: 5, 19:21)

БК "Химик": Петров (20 + 9 подборов), Павлов (10 + 10 подборов), Сидоров (10 + 8 подборов), Арианс (10 + 6 подборов), Колтер (9 + 8 передач), Мальчевский (9)

МБК "Николаев": Носков (15 + 5 подборов), Кушниров (11 + 7 подборов), Давыдюк (10 + 5 подборов), Ануфриев (6), Мусиенко (6), Тонченко (5 + 6 передач)

Как сообщал "Обозреватель", в медальных сериях чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч используются система видеоповторов.