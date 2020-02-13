"Химик" в драматичном матче Суперлиги обыграл "Николаев"

В Южном завершился матч очередного тура Украинской Суперлиги Пари-Матч по баскетболу, в котором местный "Химик" принимал "Николаев". Победа досталась команде хозяев со счетом 73:70.

"Химик" - "Николаев" ФБУ

Подопечные Виталия Степановского на правах действующих чемпионов Суперлиги были сильнее во многих компонентах, и все же "Николаеву" удалось навязать фавориту борьбу. Проигрывая после второй четверти -8, гости собрались и едва не совершили камбэк. Напряжение достигло апогея на последних секундах игры, когда николаевцы находились на расстоянии двух точных бросков от победы, и все же "Химик" грамотно сыграл в защите, не позволив растерять перевес.

Лучшим игроком встречи стал игрок "Николаева" Квентин Петерсон, набравший 22 очка. У Льюиса Салливана из "Химика" дабл-дабл – 17 очков и 15 подборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сложнейшую победу в Суперлиге одержал "Днепр", который с большим трудом обыграл на выезде аутсайдера – "Харьковских Соколов".

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