"Химик" против "Мавп": анонс Суперлиги Париматч 7 ноября

В субботу, 7 ноября, в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч пройдут очередные два поединка регулярного сезона.

В Южном местный "Химик" сыграют с "Черкаськими Мавпами", а БК "Одесса" на домашней площадке примет МБК "Николаев".

Химик - Черкасские Мавпы

Южный, СК Олимп

Начало матча - 14:00

Трансляция - YouTube ФБУ

В первой игре субботы южненский Химик проведет свой второй домашний матч недели, в котором будет принимать главного аутсайдера сезона "Черкаськи Мавпы". Южненцы, которые понемногу возвращаются к оптимальному составу, в четверг добыли свою третью победу, одолев дома Николаев. "Мавпы", в свою очередь, продлили серию поражений до 8 матчей, проиграв на выезде Одессе.

Главной проблемой для гостей в этом матче может стать мощная американская передняя линия южненцев, у "Мавпах" в хорошей форме находятся Кобец и Конев. Но командные взаимодействия все же на данном этапе сезона лучше работают у Химика.

Черкассы продолжают играть без главного тренера Максима Михельсона, а также защитников Камерона Джонса и Никиты Руслова. В Химика под вопросом участие в матче Андрея Войналовича, Андрея Мироненко и Александра Рябчука.

Одесса - Николаев

Одесса, УСК Одесса

Начало матча - 16:00

Трансляция - Oboz TV, YouTube ФБУ

Во втором матче игрового дня также будут встречаться команды из второй части турнирной таблицы - Одесса будет принимать Николаев. После неудачного старта команда Олега Юшкина добыла 3 победы в последних четырех поединках. В Николаева ситуация хуже, ведь корабли выиграли лишь один из шести матчей на старте сезона.

Отдельным сюжетом в этой игре будет игра Клима Артамонова, который вернулся в Одессу уже во время этого сезона, против Николаева, в составе которого он этот сезон начинал. Вместе с Химиком одесситы на данный момент имеют лучший показатель побед / поражений среди команд, которые находятся в нижней части турнирки, и будут неплохие шансы улучшить свое положение.

Положение команд

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне действующий чемпион "Днепр" одержал разгромную победу в домашнем матче Суперлиги Париматч 6 ноября, легко разобравшись с одним из фаворитов сезона "Прометеем".