"Химик" против "Мавп": анонс Суперлиги Париматч 7 ноября
В нынешнем сезоне в элитном дивизионе баскетбольного чемпионата Украины принимают участие 11 команд
Игровая неделя (5-8 ноября) состоит из 7 матчей
В турнирной таблице лидирует "Киев-Баскет"
В субботу, 7 ноября, в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч пройдут очередные два поединка регулярного сезона.
В Южном местный "Химик" сыграют с "Черкаськими Мавпами", а БК "Одесса" на домашней площадке примет МБК "Николаев".
Химик - Черкасские Мавпы
Южный, СК Олимп
Начало матча - 14:00
Трансляция - YouTube ФБУ
В первой игре субботы южненский Химик проведет свой второй домашний матч недели, в котором будет принимать главного аутсайдера сезона "Черкаськи Мавпы". Южненцы, которые понемногу возвращаются к оптимальному составу, в четверг добыли свою третью победу, одолев дома Николаев. "Мавпы", в свою очередь, продлили серию поражений до 8 матчей, проиграв на выезде Одессе.
Главной проблемой для гостей в этом матче может стать мощная американская передняя линия южненцев, у "Мавпах" в хорошей форме находятся Кобец и Конев. Но командные взаимодействия все же на данном этапе сезона лучше работают у Химика.
Черкассы продолжают играть без главного тренера Максима Михельсона, а также защитников Камерона Джонса и Никиты Руслова. В Химика под вопросом участие в матче Андрея Войналовича, Андрея Мироненко и Александра Рябчука.
Одесса - Николаев
Одесса, УСК Одесса
Начало матча - 16:00
Трансляция - Oboz TV, YouTube ФБУ
Во втором матче игрового дня также будут встречаться команды из второй части турнирной таблицы - Одесса будет принимать Николаев. После неудачного старта команда Олега Юшкина добыла 3 победы в последних четырех поединках. В Николаева ситуация хуже, ведь корабли выиграли лишь один из шести матчей на старте сезона.
Отдельным сюжетом в этой игре будет игра Клима Артамонова, который вернулся в Одессу уже во время этого сезона, против Николаева, в составе которого он этот сезон начинал. Вместе с Химиком одесситы на данный момент имеют лучший показатель побед / поражений среди команд, которые находятся в нижней части турнирки, и будут неплохие шансы улучшить свое положение.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне действующий чемпион "Днепр" одержал разгромную победу в домашнем матче Суперлиги Париматч 6 ноября, легко разобравшись с одним из фаворитов сезона "Прометеем".