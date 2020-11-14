"Химик" победил "Одессу" в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 14 июля, состоялся единственный поединок в Суперлиге Париматч.

Южненский "Химик" в гостях победил БК "Одесса" 61:54. Южненцы передавили соперника под кольцом в каждой из четвертей и добились пятой победы в сезоне.

По игре Одесса имела минимум шансов на победу, начиная с середины первой четверти, сообщает ПБ. Как только трио Вашингтон-Салливан-Нельсон начало доминировать на щитах, а южненцы вошли в свой привычный темп, шансы "Одессы" на победу стали зависеть лишь от процента реализации дальних бросков.

Как итог, "Химик" постепенно закреплялся на новых высотах разницы, контролируя трехсекундную зону и попадая трехочковые с процентом 50. Решающий удар по "Одессе" нанес Кирилл Марченко, забивший невероятный бросок с сиреной об окончании третьей четверти — счет стал 38:51, а по такой игре подобную разницу отыграть крайне проблематично.

Шанс у "Одессы" был: "Химик" немного потерял контроль ближе к концу четвертой четверти, разница сократилась до семи очков, "Химик" допустил потерю, но в своей быстрой атаке хозяева ошиблись сами, а Зотов исправил свою оплошность шикарным пасом на Нельсона. Разница вернулась на отметку в 9 баллов, отыграть которые за 2 минуты Одесса уже не могла.

БК "Одесса" – "Химик" 54:61 (13:17, 13:17, 13:17, 15:10)

Одесса: Заец, Кондраков (12 + 4 потери), Блэйлок (8 + 6 подборов), Давидюк (3), Браун (5) — старт; Артамонов (2), Найко, Прокопенко (6), Новиков (3), Носков (11).

Химик: Ковляр (6 + 4 передачи), Марченко (14), Клевзуник, Нельсон (11 + 8 подборов), Вашингтон (8 + 7 подборов) — старт; Войналович (5 + 4 подбора), Рябчук (6), Салливан (8 + 10 подборов), Зотов (3 + 5 передач + 3 перехвата).

Положение команд

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Прометей" добыл уверенную победу над "Харьковскими Соколами" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.