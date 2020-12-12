"Химик" переиграл "Запорожье" в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 12 декабря играются очередные поединки в Суперлиге Париматч.

В первой встрече игрового дня "Химик" в равной борьбе переиграл гостей из Запорожья (83:73).

Химик уверенно начал поединок. В первой четверти команда Виталия Степановского уступила только в борьбе под щитами и то минимально (8 подборов против 9). Во всех остальных аспектах южненцы победили. 6 передач против одной, одна потеря против 5, 9 реализованных бросков из 16 против 6 точных у соперника. Хорошо себя показал Тейрел Нельсон, набравший 10 баллов. Все это помогло Химику повести в счете +8.

И Запорожья не дало своим визави уйти в отрыв. Они еще активнее начали действовать под щитами увеличив преимущество в подборах с одного до десяти (22 против 12). Также подопечные Валерия Плеханова стали лучше играть командно, сделав 4 передачи против двух у соперника. Кроме того, во второй четверти уже запорожцы больше попадали, реализовав 7 бросков из 15, тогда как Химик – 5 из 16. Также, на тот момент у гостей было 13/18 штрафных, у хозяев – 9/14. Все это позволило Запорожью восстановить паритет – 42:42.

После перерыва Химик смог вырваться вперед на 9 очков. Это стало возможным благодаря точным выстрелам с дальней дистанции. Рябчук, Мироненко, Войналович и Марченко реализовали по одному трехочковому, тогда как Запорожье сделало один подобный выстрел и тот не точный.

В заключительной части продолжал вести вперед Запорожье Маяускас. Легионер набрал свои первые очки лишь в третьей четверти, но за две 10-минутки он имел 12 баллов. Однако, его усилий оказалось недостаточно. Химик не выпустил из рук преимущество, которое получил в предыдущей четверти. Как итог, победа южненцев – 83:73.

Химик - БК Запорожье 83:73 (25:17, 17:25, 25:16, 16:15)

Химик : Ковляр (4 + 3 передачи), Марченко (12), Клевзуник (5), Войналович (14 + 4 передачи), Нельсон (20 + 12 подборов + 5 перехватов) - старт; Рахимшаиков, Рябчук (13), Мироненко (5), Зотов (10 + 7 передач).

Запорожье: Кэффи (13), Форчун (15+ 4 подбора), Сизов (8), Грицак (4), Маяускас (12 + 7 подборов) - старт; Мальчевский (9), Титов, Михеев (2), Тихонов (10 + 12 подборов).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" на домашней площадке разгромил "Николаев" и добыл уже одиннадцатую победу на старте сезона Суперлиги Париматч.