"Политехник" обыграл "Химик" в четвертьфинале Кубка Украины по баскетболу

"Политехник" в Харькове не без проблем одолел "Химик" в первом четвертьфинальном поединке Кубка Украины по баскетболу. Матч на ФСК "Локомотив" завершился со счетом 87:72.

В дебюте встречи команды, настроенные на победу, по очереди выходили вперед, и лишь в средине первой десятиминутки "Политехнику" удался потрясающий рывок, благодаря которому преимущество хозяев увеличилось до двухзначного. Небольшая пауза помогла "Химику" собраться, чтобы наверстать упущенное. Южненцы благодаря отличной игре Эдвина в атаке ушли на большой перерыв с отставанием всего в пять очков.

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В третьей четверти "Химик", известный своим неуступчивым характером и прекрасной собранностью в заключительных десятиминутках встречи, продолжал давить на соперника. Южненцы дважды обыгрывали оппонента в Суперлиге Пари-Матч и нарушать эту традицию не собирались. Гости провели несколько результативных атак и сравнялись с соперником по количеству очков. Южненцам удалось вернуть интригу в противостояние и подарить болельщикам потрясающую концовку встречи.

Финал матча вышел очень напряженным. Несмотря на то, что "Политехнику" удалось увеличить свое преимущество до 9 баллов, "Химик" не собирался опускать руки и боролся до конца. Тем не менее, харьковчане, почувствовавшие вкус победы, не позволили южненцам совершить камбэк.

"Политехник" — "Химик" 87:72 (23:13, 19:24, 16:17, 29:18) "Политехник": Дэвис (19), Козлов (7 + 5 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Кромер (19 + 6 передач), Рочняк (8), Грэм (19 + 14 подборов + 4 перехвата) — старт; Завадский (15 + 7 подборов), Чугунов.

"Химик": Эдвин (18 + 11 подборов + 5 передач + 9 потерь), Рябчук (5 + 5 подборов), Марченко (7), Войналович (4), Джонс (22 + 8 подборов) — старт; Антипов (11 + 10 подборов), Ковалев, Сидоров (5).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Одесса" уверенно обыграла "Николаев" в первом матче 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу. Поединок в УСК "Одесса" завершился со счетом 100:58.

Ответный матч команды проведут 27 декабря. Начало встречи - в 19:00.