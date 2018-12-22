"Химик" обыграл "Одессу" в Суперлиге Пари-Матч

БК "Химик" на выезде не без проблем одолел "Одессу" в Суперлиге Пари-Матч со счетом 78:84. Победа укрепила лидерство южненского клуба в чемпионате Украины.

С первых минут инициативой ожидаемо завладели хозяева. Потрясающая игра Хельманиса возле чужого щита позволила одесситам контролировать ход встречи. Но под конец первой десятиминутки "Химику" удался невероятный рывок, который помог команде не только сократить отставание, а и вырваться в безоговорочные лидеры.

ФБУ

Новости Бродский вошел в исполком НОК Украины

Несмотря на то, что преимущество южненских гостей было небольшим, подопечные Виталия Степановского не подпускали одесситов, контролируя происходящее на площадке.

После перерыва "Химик" провел несколько успешных атак, увеличив отрыв от "Одессы" до 11 очков. Правда, к концу третьей четверти хозяева максимально приблизились к южненцам, но точный бросок Сидорова снова сделал разницу +6 в пользу гостей.

В заключительной десятиминутке бронзовому призеру чемпионата Украины удалось собраться и довести игру до уверенной победы. И хотя "Одесса" несколько раз находилась в шаге от того, чтобы догнать "Химик", сотворить сенсацию и отобрать победу у лидера хозяева не смогли.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Николаев" в непростом поединке Суперлиги Пари-матч на выезде одолел "Запорожье". Матч в ДС "Юность" завершился со счетом 82:84.