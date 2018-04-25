"Химик" драматично победил в "бронзовом" финале ЧУ Суперлиги Пари-Матч

Баскетбольный клуб "Химик" драматично выиграл во втором матче "бронзовой" серии до трех побед чемпионата Украины в Суперлиге Пари-Матч. Подопечные Виталия Степановского дома в Южном лишь в дополнительное время обыграли МБК "Николаев" - 100:92.

После уверенной победы в первом поединке "корабелы" были мотивированы взять реванш во втором. Гости перестроили защиту, плотно заиграли под щитами и до середины второго тайма грамотно вели игру, лидируя в счете.

Но затем наставник южненцев взял таймаут и смог переломить ход матча. "Химик" вышел вперед и держался в лидерах до последней минуты матча, когда игроки из Николаева невероятыми усилиям смогли перевести игру в овертайм.

На большее сил у баскетболистов Владимира Поляха не хватило. Вице-чемпион Украины великолепно провели дополнительную пятиминутку, доведя встречу до победы.

Третий матч серии за третье место пройдет в Николаеве 28 апреля. Начало в 16:00.

"Химик" — МБК "Николаев" - 100:92 ОТ (19:22, 22:18, 24:20 18:23 17:9) Химик: Петров 18 + 14 подборов, Павлов 11 + 4 подбора, Сидоров 21 +5 подборов, Арианс 10 + 5 передач, Колтер 14 + 7 передач, Мальчевський 22 + 5 подборов

Николаев: Носков 8 + 6 подборов, Тонченко 8 + 6 передач, Онуфриев 21, Кушниров 20 + 8 подборов; Давыдюк 8 + 6 подборов, Хохоник 10, Попов 13 + 9 передач

Счет в серии — 2:0

Напомним, что ранее "Черкаськи Мавпы" обыграли "Днепр" в первом матче финальной серии.