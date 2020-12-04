"Киев-Баскет" сенсационно проиграл в 1/8 финала Кубка Украины: результаты 4 декабря

"Киев-Баскет", который был фаворитом в выездном матче против "Тернополя", сенсационно уступил своим соперникам в первой встрече 1/8 финала Кубка Украины.

Стартовые минуты поединка прошли в равной борьбе. Лидерство поочередно захватывали те и другие, пока хозяевам не удалось выдать результативный отрезок, по итогам которого они вырвались вперед на 10 очков.

После первой паузы столичная команда не только не сумела прийти в себя, но и позволила "Тернополю" укрепить свой перевес. Подопечные Дмитрия Забирченко наращивали лидерство, которое в один момент едва не достигло 20 пунктов. На большой перерыв коллективы ушли при счете 50:35.

На вторую половину "Киев-Баскет" вышел с решительным настроем на камбэк и с первых минут третьей четверти начал сокращать отставание от хозяев. "Тернополь" выдержал и не сломался под давлением фаворитов, что позволило команде обеспечить себе 12 очков преимущества перед заключительными десятью минутами.

Хозяева контролировали ход встречи в четвертой четверти, лишь раз дав гостям из столицы Украины приблизиться на расстояние 9 пунктов, и спокойно победили.

"Тернополь" – "Киев-Баскет" 93:83 (24:17, 26:18, 23:26, 20:22)

"Тернополь": Боуи (32 + 6 подборов + 6 передач), Кольченко (5), Кальниченко (8 + 10 подборов), Агафонов (20), Угба (22) – старт; Подковыров, Сандул (4 + 7 подборов), Тищенко, Калхун (2).

"Киев-Баскет": Янг (19 + 7 подборов), Мишула (10 + 5 подборов), Ковалев (6), Джейкобсон (15 + 7 подборов + 3 блок-шота), Коренюк (16 + 6 подборов) – старт; Павлов (9 + 6 подборов + 4 передачи), Мэйси (8), Сидорук.

"Черкаськи Мавпы" вышли в четвертьфинал ФБУ

"Черкаськи Мавпы" без проблем вышли в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу, снова обыграв "Авантаж-Политехник" после победы в первом матче со счетом 88:64.

Первая половина встречи прошла в серьезной борьбе, которую удалось навязать представителям Высшей лиги. Подопечные Максима Михельсона захватили лидерство со старта поединка, но гостям постоянно удавалось отвечать своей серией попаданий. Первая четверть осталась за фаворитами, но по итогам второй "Политехник" сумел сократить отставание и уйти на большой перерыв, уступая в пять очков.

Судьбу матча во многом решила третья десятиминутка, по ходу которой "Мавпы" увеличили свой отрыв до более чем 10 пунктов, а у гостей уже не выходило полноценно отвечать на результативную игру команды из Черкасс. Именно поэтому в решающей четверти уже ничто не угрожало подопечным Михельсона, которые спокойно довели дело до победы.

"Черкаськи Мавпы" – "Авантаж-Политехник" 106:87 (32:25, 23:25, 32:21, 19:16).

"Черкаськи Мавпы": Бондаренко (7), Попов (17 + 4 подбора + 4 передачи + 5 перехватов + 5 потерь), Отверченко (7 + 4 подбора), Хаджифейзович (5 + 4 передачи), Скапинцев (18 + 7 подборов) – старт; Кэмерон Джонс (21 + 5 подборов + 5 передач), Ткаченко (10 + 5 подборов), Райт (12 + 5 подборов), Конев (2), Сергеев (7 + 6 подборов), Дзюба, Руслов.

"Авантаж-Политехник": Старцев (13 + 8 передач + 5 потерь), Кузнецов (8), Савченко (9 + 5 перехватов), Грегори (26 + 6 подборов), Завадский (18 + 6 подборов) – старт; Хрисостомиди (7), Шаламов (5), Пивовар (1).

"Химик" уничтожил "Соколов" ФБУ

"Химик" разгромил "Харьковских Соколов" на своей площадке в первом матче 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу.

В первой четверти гости сумели оказать своим соперникам хоть какое-то сопротивление, ненадолго выйдя вперед на стартовых минутах встречи. После этого команда из Южного быстро захватила лидерство и больше не оглядывалась назад. Подопечные Виталия Степановского ушли на первый короткий перерыв, выигрывая в 11 очков.

"Соколы" провели две результативные атаки в начале второй десятиминутки, но затем посыпались, проиграв ее со счетом 7:27. Таким образом, после первой половины матча хозяева опережали соперников на 31 очко.

В дальнейшем харьковчанам не удалось навязать соперникам борьбу и взять хотя бы одну из последующих четвертей. Третья десятиминутка выдалась не самой результативной и прошла без особого перевеса "Химика", а в заключительном отрезке встречи сначала подопечные Степановского эффективно играли в атаке, а затем инициативу перехватили гости, но на исход матча это не повлияло.

"Химик" – "Харьковские Соколы" 98:56 (26:15, 27:7, 16:11, 29:23)

"Химик": Ковляр (5), Марченко (18), Войналович (12), Нельсон (14 + 7 подборов), Вашингтон (10 + 8 подборов) – старт; Салливан (16 + 10 подборов), Клевзуник (2), Рябчук (5 + 4 подбора), Мироненко (11 + 4 передачи), Зотов (3 + 6 передач, Козак, Рахимшаиков (2).

"Соколы": Бояркин (0 + 4 передачи), Граф (16), Боггс (11), Тарасенко (5), Дэнди (8) – старт; Шевченко (4), Месяц (9 + 6 подборов), Чумаков (1), Немцу.

В других поединках "Прометей" на выезде разгромил "Кривбасс" со счетом 92:63 (29:16, 30:13, 13:15, 20:19), а "Запорожье" в гостях справилось с "Химиком-2" – 95:72 (32:13, 17:25, 26:25, 20:9). "Днепр" в первом матче 1/8 финала Кубка Украины победил "Одессу" со счетом 94:77 (17:27, 23:20, 32:14, 22:16).