"Химик" не заметил "Соколов": результаты 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

"Химик" разгромил "Харьковских Соколов" на своей площадке в первом матче 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу.

В первой четверти гости сумели оказать своим соперникам хоть какое-то сопротивление, ненадолго выйдя вперед на стартовых минутах встречи. После этого команда из Южного быстро захватила лидерство и больше не оглядывалась назад. Подопечные Виталия Степановского ушли на первый короткий перерыв, выигрывая в 11 очков.

"Соколы" провели две результативные атаки в начале второй десятиминутки, но затем посыпались, проиграв ее со счетом 7:27. Таким образом, после первой половины матча хозяева опережали соперников на 31 очко.

В дальнейшем харьковчанам не удалось навязать соперникам борьбу и взять хотя бы одну из последующих четвертей. Третья десятиминутка выдалась не самой результативной и прошла без особого перевеса "Химика", а в заключительном отрезке встречи сначала подопечные Степановского эффективно играли в атаке, а затем инициативу перехватили гости, но на исход матча это не повлияло.

"Химик" – "Харьковские Соколы" 98:56 (26:15, 27:7, 16:11, 29:23)

"Химик": Ковляр (5), Марченко (18), Войналович (12), Нельсон (14 + 7 подборов), Вашингтон (10 + 8 подборов) – старт; Салливан (16 + 10 подборов), Клевзуник (2), Рябчук (5 + 4 подбора), Мироненко (11 + 4 передачи), Зотов (3 + 6 передач, Козак, Рахимшаиков (2).

"Соколы": Бояркин (0 + 4 передачи), Граф (16), Боггс (11), Тарасенко (5), Дэнди (8) – старт; Шевченко (4), Месяц (9 + 6 подборов), Чумаков (1), Немцу.

В других поединках "Прометей" на выезде разгромил "Кривой Рог" со счетом 92:63 (29:16, 30:13, 13:15, 20:19), а "Запорожье" в гостях справилось с "Химиком-2" – 95:72 (32:13, 17:25, 26:25, 20:9).