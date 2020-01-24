"Черкаськи Мавпы" обыграли чемпиона Суперлиги Пари-Матч: результаты 24 января

Действующий чемпион Украины "Химик" и "Черкаськи Мавпы" выдали драматичный матч в очередной игровой день Суперлиги Пари-Матч.

Игра регулярного чемпионата завершилась победой гостей из Черкасс – 69:74.

Команды не порадовали зрителей результативным баскетболом. Оба коллектива отдали предпочтение игре под щитами, практически не используя дальние попытки поразить кольцо противника.

Химик – Мавпы ФБУ

"Мавпы" с первых минут обеспечили себе небольшое преимущество в 3-5 пунктов, которое сохранилось до большого перерыва. А вот третья четверть получилась удачной для черкащан, которые выдали рывок 2:9.

Южненцы вернулись в игру и сократили отставание сначала с 10 пунктов до пяти, а затем и сравняли счет – 56:56, однако тут же "Мавпы" ответили своими +9 и довели игру до победы.

"Химик" – "Черкаськи Мавпы" 69:74 (13:13, 19:21, 15:18, 22:22)

"Химик": Уильямс (4 + 7 передач + 4 потери), Марченко (13), Войналович (5 + 5 подборов), Ковалёв (12 + 7 подборов + 3 блок-шота), Угба (12) - старт; Салливан (14 + 5 подборов + 4 потери), Козак (9), Зотов.

"Черкаськи Мавпы": Эйрингтон (8 + 7 передач + 3 перехвата), Попов (0 + 4 потери), Беликов (12 + 5 потерь), Райт (20 + 7 подборов), Скапинцев – старт; Хаджифейзович (20), Ткаченко (9), Конев (2), Сергеев (2), Кольченко (1).

Как сообщал OBOZREVATEL, столичный "Киев-Баскет" досрочно вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА.

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