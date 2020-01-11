"Химик" остановил "Днепр" в Суперлиге Пари-Матч

Чемпион Украины южненский "Химик" добыл победу над лидером регулярного чемпионата "Днепром" Суперлиги Пари-Матч.

Центральная встреча игрового дня на паркете ФСК "Олимп" завершилась в пользу хозяев площадки – 101:91.

Игра выдалась очень яркой, драматичной и запоминающейся для болельщиков. Южненцы на правах чемпиона и хозяев с первых же минут определили свое преимущество – уже к концу первой четверти "химики" оторвались от соперника на 11 пунктов.

Днепр – Химик ФБУ

Долгое время днепрянам не удавалось вернуться в игру, однако ближе к большому перерыву лидеры чемпионата освоились на площадке грозного противника и благодаря удачным действиям новичка команды Джареда Теллерра сумели сравнять счет, а в середине третьей четверти и вовсе выйти вперед.

Наставник южненцев Виталий Степановский отреагировал это овертаймом и завел своих подопечных, которые тут же выдали превосходный отрезок 10:0. Решающая 10-минутка превратилась в настоящую игру нервов.

"Днепру" удалось вплотную подобраться к сопернику, но тут же нарвались на контратакующий рывок, в котором преимущество "Химика" достигло "+10", что и позволило хозяевам отпраздновать итоговую победу.

"Химик" – "Днепр" 101:91 (28:20, 20:27, 25:18, 28:26)

"Химик": Уильямс (16 + 4 подборов + 6 передач), Марченко (21), Войналович (9), Ковалев (7), Угба (12 + 4 подбора + 3 перехвата) — старт; Рахимшаиков (2), Козак (2), Салливан (22 + 6 подборов), Горобченко (10 + 6 передач).

"Днепр": Дугат (21 + 5 подборов + 6 передач), Закурдаев (2), Глебов (4 + 5 потерь), Тимофеенко (10 + 4 подбора), Корниенко (11 + 12 подборов) — старт; Чумаков (5), Шундель (7), Террелл (23 + 4 подбора), Сизов (6), Фесенко (2), Коломойский.

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