Харьковский клуб получил техническое поражение в Кубке Украины по баскетболу

Баскетбольному клубу “Харьковские Соколы” было засчитано поражение в противостоянии с харьковским “Политехником” в матче 1/16 финала Кубка Украины.

“Соколы” выиграли оба матча противостояния (72:66, 66:53), однако во втором матче допустили техническую ошибку, выпустив на площадку одновременно четырех легионеров (Зака Джексона, Карима Джамара, Паулюса Жалиса и Джина Тига), что является нарушением регламента, как в матчах Суперлиги, так и в поединках Кубка Украины.

Федерация баскетбола Украины на заседании Директората чемпионата Украины по баскетболу рассмотрела протест харьковского "Политехника" о нарушении командой "Харьковские Соколы" п. 11.6 правил проведения Соревнований и приняла следующие решения.

1. Применить к БК "Харьковские Соколы" (Харьков) санкцию, предусмотренную ст. 55 правил проведения соревнований, а именно засчитать команде в игре Кубка Украины поражение "лишением права" и, учитывая положения п. 20.2.2 официальных правил баскетбола, засчитать проигрыш всей серии плей-офф 1/16 Кубка Украина.

2. Применить к секретарю официального протокола Чучи Н. санкцию, предусмотренную ст. 71.7. правил проведения соревнований, в виде обязанности уплатить денежный взнос в размере 2500 грн.

3. Применить к группе статистиков, которые обслуживали игру, санкцию предусмотренную ст. 72.6.5. в виде обязанности уплатить денежный взнос в размере 800 грн.

4. Обратиться к технической комиссии ФБУ по поводу ненадлежащего исполнения секретарем и статистиками своих обязанностей для принятия соответствующих мер, с целью не повторения подобных нарушений в будущем.

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