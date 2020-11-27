"Харьковские Соколы" победили "Запорожье" в Суперлиге Париматч

В пятницу, 27 ноября, "Харьковские Соколы" на своей площадке победили "Запорожье" в единственном матче Суперлиги Париматч, запланированном на этот день.

Команды начали матч на равных, но ближе к середине первой четверти хозяева завладели инициативой и вышли вперед. Подопечные Валерия Плеханова не дали соперникам сильно увеличить отрыв и ушли на короткий перерыв, проигрывая в семь очков.

После паузы гостям дважды удавалось сравнять счет на табло, но во второй половине десятиминутки харьковчане выдали результативный отрезок и закончили четверть, выигрывая в 12 пунктов.

"Запорожье" попыталось переломить ход поединка после большого перерыва, но "Соколы" не позволяли соперникам сократить отставание до минимума, а ближе к окончанию десятиминутки провели несколько удачных атак и обеспечили себе комфортный перевес в 16 очков перед решающим отрезком матча.

Со старта четвертой четверти гости ринулись вперед и организовали серьезный прессинг соперников. Подопечные Плеханова шокировали харьковчан, выиграв начало десятиминутки со счетом 11:2. Хозяевам удалось прийти в себя и немного охладить пыл "Запорожья" точными бросками из-за трехочковой дуги.

Несмотря на все попытки соперников, "Соколы" выиграли третью игру в сезоне 2020/21, а гости потерпели уже шестое поражение кряду после пяти побед на старте Суперлиги Париматч.

"Харьковские Соколы" – "Запорожье" 79:68 (20:13, 23:18, 18:14, 18:23)

"Соколы": Граф (14 + 7 передач), Бояркин (6 + 8 передач + 6 потерь), Боггс (9 + 4 подбора), Шевченко (8 + 4 подбора), Дэнди (7 + 9 подборов) – старт; Месяц (18 + 5 подборов), Чумаков (10 + 5 подборов), Немцу, Тарасенко (7).

"Запорожье": Кэффи (19 + 4 подбора + 8 передач), Форчун (11), Мальчевский (12), Грицак (2 + 4 подбора), Маяускас (8 + 6 подборов) – старт; Титов, Сизов (2 + 4 потери), Михеев (2), Тихонов (12 + 5 подборов), Морозов.