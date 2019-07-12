"Горжусь игроками": тренер сборной Украины — о финале Универсиады

Главный тренер второй сборной Украины Виталий Степановский поделился впечатлениями от финального матча Универсиады-2019, в котором украинцы уступили США.

"Конечно, обидно проигрывать в финале. Может быть, финал где-то не получился. Ребята уже подсели физически, особенно центровые. На Павлова и Петрова легла очень большая нагрузка на протяжении этих 10-11 дней. Очень сложно было. У американцев большая ротация и очень сильный атлетизм. Нам было очень тяжело в этом плане с ними бороться", — отметил наставник украинской сборной.

Он добавил, что серебряный результат на Универсиаде — хороший итог проделанной работы, за которую не стыдно.

"Есть, как есть. Поздравляю всю Украину и ребят. Я горжусь игроками. Мы стали вторыми на Универсиаде", — сказал Степановский.

Виталий Степановский ФБУ

Напомним, что в финале Универсиады-2019, которая проходит в Неаполе, студенческая команда Украины по баскетболу уступила сборной США со счетом 63:85.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео награждения баскетболистов Украины на Универсиаде.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!