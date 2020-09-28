Гоняли по всей площадке: команды Суперлиги Пари-Матч устроили массовую драку во время спарринга. Видео

Дракой команда на команду завершился товарищеский матч клубов Суперлиги Пари-Матч между "Одессой" и "Тернополем".

Поединок был прерван за пять минут до финальной сирены после стычки между центровым тернополян Максима Сандула и защитника одесситов Юрия Кондракова, пишет сайт basket.com.ua, который также представил видео инцидента. Сандул неаккуратно сыграл в борьбе под щитом, ударив соперника по голове, что вызвало приступ гнева у новичка "Одессы" Бадена Джаксена.

Американец вступился за партнера, сцепился с мощным центровым "Тернополя" и инициировал массовую драку на паркете. Арбитрам с трудом удалось разнять баскетболистов, которые гонялись за Джаксеном по всей площадке, но доигрывать встречу при счете 66:64 в пользу тернопольской команды они не рискнули.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины объявила о возвращении в Суперлигу Пари-Матч легендарного "Будивельника".