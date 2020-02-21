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21 февраля • обновлено в 11:44
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"Гномы против гигантов": австрийская пресса признала превосходство украинских баскетболистов

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Австрийская пресса прокомментировала победный матч Украины над их сборной в первом матче отбора на Евробаскет-2021, отметив превосходство нашей команды в росте и сыгранности.

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ), издание Derstandart опубликовало новость о поединке Австрии против Украины с заголовком "На первом этаже солнца не видно или гномы против гигантов". Журналист также написал, что у его сборной не было никаких шансов против украинцев, отметив высокий уровень сыгранности нашей команды.

Матч Австрия - Украина в отборе на Евробаскет-2021

Матч Австрия - Украина в отборе на Евробаскет-2021

ФБУ

В информагентстве SkySportAustria считают, что победу Украине принесло тотальное превосходство в игре на подборах, а на сайте BasketballAustria назвали нашу сборную "слишком мощной" и вновь отметили "невероятный перевес" украинцев под щитом.

Напомним, что второй поединок отбора подопечные Айнарса Багатскиса проведут в воскресенье, 23 февраля, в Запорожье против команды Венгрии.

Новости
Багатскис прокомментировал победу сборной Украины над Австрией в отборе к Евробаскету-2021

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины уверенно разобралась с Австрией в выездном матче отборочного турнира Евробаскета-2021.

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Тема
Евробаскет-2021
Место
Австрия
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Я так понимаю,что Астрия-Великая Баскетбольная держава
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вы еще с киргизами сыграйте...
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