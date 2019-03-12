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Главный тренер сборной Украины по баскетболу ушел в отставку

2.1тЧитать материал на украинском

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин, делая отчет о проделанной работе во время Исполкома Федерации баскетбола Украины (ФБУ), подал в отставку.

Евгений Мурзин

Евгений Мурзин

XSPORT.ua

Президиум ФБУ, учитывая тот факт, что Евгений Викторович не смог вывести национальную команду на Кубок мира-2019, отставку принял.

По словам президента ФБУ Михаила Бродского, баскетбольная сборная Украины получит нового наставника до 1 июня.

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Евгений Мурзин возглавлял команду "сине-желтых" с июня 2015 года. На чемпионате Европы-2017 он вывел сборную в 1/8 финала.

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Персона
Евгений Мурзин
Теги
Федерация баскетбола Украинысборная Украины по баскетболу
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