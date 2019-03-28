Главный тренер "Детройта" в восторге от украинца Михайлюка

Главный тренер "Детройта" Дуэйн Кейси отдал должное мастерству воспитанника "Черкаських Мавп" Святослава Михайлюка и объяснил, почему украинец получает мало игрового времени в НБА.

Святослав Михайлюк и Дуэйн Кейси

"Михайлюк – отличный шутер. Я в восторге от него. Он атлетичен и физически крепок. Он ни от кого не отступает. Даже если Святослав ошибается в каком-то моменте или совершает неточный бросок, это происходит не из-за недостатка старания или таланта. Михайлюк – действительно хороший распасовщик. К сожалению, с ним конкурируют несколько ветеранов, таких как Уэйн Эллингтон и Лэнгстон Гэллоуэй. Для Михайлюка просто не остается минут. Но мы высоко ценим его", – цитирует Кейси basket.com.ua.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня 2018 года в спортивном комплексе "Барклайс-центр" в Бруклинe, во втором раунде Драфта НБА, Михайлюк был выбран под общим 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 июля он подписал с клубом трёхлетний контракт на сумму 4,6 млн долларов.

6 февраля защитник сборной Украины по баскетболу продолжил свои выступления в клубе Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт Пистонс".

10 марта наш соотечественник провел в США два потрясающих матча в Лиге развития (Д-лига) – официальной младшей лиге НБА.

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