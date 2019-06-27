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Главная звезда сборной Украины будет играть в "Фенербахче"

Главная звезда сборной Украины будет играть в "Фенербахче"
Баскетболистка попробует свои силы в турецком гранде
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Лидер сборной Украины Алина Ягупова станет игроком "Фенербахче", об этом в эфире телеканала XSPORT сообщил комментатор Вадим Власенко.

Сообщается, что наша баскетболистка подписала с турецким клубом контракт на один год.

Новости
Украинка Ягупова стала лучшим бомбардиром отбора на Евробаскет-2019

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по баскетболу с поражения стартовала на чемпионате Европы-2019, который с 27 июня по 7 июля проходит в Латвии и Сербии.

В 1-м туре украинская команда проиграла действующим чемпионкам Европы, испанкам - 77:95.

Алина стала самой результативной в этой встрече, набрав 38 очков, собрав 6 подборов и отдав 6 передач.

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Персона
Алина Ягупова
Тег
Фенербахче Стамбул
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