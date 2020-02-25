Гибель Коби Брайанта: вдова баскетболиста пошла на радикальный шаг

Вдова легенды "Лейкерс" Коби Брайанта Ванесса будет судиться с компанией Island Express Helicopters, которой принадлежит вертолет, в результате крушения которого погибли ее муж и дочь.

"Компания Island Express Helicopters разрешила совершать полет, несмотря на осведомленность о небезопасных погодных условиях. Коби Брайант погиб в результате халатности пилота Зобаяна, за которого в полной мере отвечает компания", – цитирует текст обвинения издание LATimes.

Ванесса и Коби Брайант

Небрежность действий Зобаяна выражается в том, что он не отменил полет, не сумел изучить погодные условия и удерживать вертолет на безопасном расстоянии от естественных препятствий. Кроме того, на авиасудне не было установлено оборудование, которое отвечает за мониторинг рельефа местности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. В катастрофе также не выжили его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек. Баскетболист был похоронен тайно еще 7 февраля, а официальная церемония прощания с легендарным игроком состоялась 24 февраля на арене "Лейкерс".

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