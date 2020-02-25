Главная Новости
25 февраля • обновлено в 16:25
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Гибель Коби Брайанта: вдова баскетболиста пошла на радикальный шаг

Читать материал на украинском

Вдова легенды "Лейкерс" Коби Брайанта Ванесса будет судиться с компанией Island Express Helicopters, которой принадлежит вертолет, в результате крушения которого погибли ее муж и дочь.

"Компания Island Express Helicopters разрешила совершать полет, несмотря на осведомленность о небезопасных погодных условиях. Коби Брайант погиб в результате халатности пилота Зобаяна, за которого в полной мере отвечает компания", – цитирует текст обвинения издание LATimes.

Ванесса и Коби Брайант

Ванесса и Коби Брайант

Небрежность действий Зобаяна выражается в том, что он не отменил полет, не сумел изучить погодные условия и удерживать вертолет на безопасном расстоянии от естественных препятствий. Кроме того, на авиасудне не было установлено оборудование, которое отвечает за мониторинг рельефа местности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. В катастрофе также не выжили его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек. Баскетболист был похоронен тайно еще 7 февраля, а официальная церемония прощания с легендарным игроком состоялась 24 февраля на арене "Лейкерс".

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Гибель Коби Брайанта" на OBOZREVATEL.

Тема
Гибель Коби Брайанта
Персона
Коби Брайант
Место
США Лос-Анджелес
Тег
Лос-Анджелес Лейкерс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
3
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Рейнджерс
VS
Брага
Гости не проиграют
2.04 Сделать ставку
Бондаренко
VS
Уотсон
Тотал больше 20,5 гейма
1.90 Сделать ставку
Мария
VS
Потапова
Победа Татьяны
2.63 Сделать ставку
Джокович
VS
Кольшрайбер
Тотал меньше 19-ти геймов
1.945 Сделать ставку
Линь
VS
Завацкая
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Ястремская
VS
Кенин
Тотал меньше 21,5 гейма
1.91 Сделать ставку
Реал
VS
Манчестер Сити
Инд. тотал Манчестер Сити больше 1.5
2.00 Сделать ставку
Лион
VS
Ювентус
Инд. тотал Ювентуса больше 1.5
2.08 Сделать ставку
Мидлсбро
VS
Лидс
Тотал меньше 2.5
1.96 Сделать ставку
Фулхэм
VS
Суонси
Победа Фулхэма
1.86 Сделать ставку