Гибель Коби Брайанта: расследование выявило возможные причины авиакатастрофы

Мурал с изображением Коби Брайанта и его дочери Джанны, нарисованный в Лос-Анджелесе, Калифорния

Пилот вертолета Сикорский S-76 "Спирит" Ара Зобаян мог быть дезориентирован из-за тумана, сообщает Mirror со ссылкой на отчет Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

Как отмечается в документе, летчик незадолго до крушения сообщил диспетчерам, что воздушное судно набирает высоту, хотя на самом деле вертолет снижался и врезался в склон холма.

Ара Зобаян

В отчете говорится, что пилот не видел небо и пейзаж вокруг, из-за чего могла появиться "пространственная дезориентация". Ожидается, что финальный доклад по данной катастрофе будет выпущен в ближайшее время.

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