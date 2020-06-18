Гибель Коби Брайанта: расследование выявило возможные причины авиакатастрофы
26 января легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит"
Среди девяти человек, которые находились на борту вертолета, была 13-летняя дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре, она же GiGi
У Брайанта остались три дочки: Наталия Даймэнт 2003 года, Бьянка Белла 2016 года и Капри Коби 2019 года
Мурал с изображением Коби Брайанта и его дочери Джанны, нарисованный в Лос-Анджелесе, Калифорния
Пилот вертолета Сикорский S-76 "Спирит" Ара Зобаян мог быть дезориентирован из-за тумана, сообщает Mirror со ссылкой на отчет Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).
Как отмечается в документе, летчик незадолго до крушения сообщил диспетчерам, что воздушное судно набирает высоту, хотя на самом деле вертолет снижался и врезался в склон холма.
Ара Зобаян
В отчете говорится, что пилот не видел небо и пейзаж вокруг, из-за чего могла появиться "пространственная дезориентация". Ожидается, что финальный доклад по данной катастрофе будет выпущен в ближайшее время.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором запечатлено падение аппарата.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США опубликовал видео останков вертолета.
Кроме того, NTSB раскрыл шокирующие подробности крушения.