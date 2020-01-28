Главная Новости
28 января • обновлено в 14:23
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Гибель Коби Брайанта: на месте катастрофы возникли проблемы

300
Читать материал на украинском

Американские власти приняли решение организовать патрулирование на месте крушения вертолета, в котором погиб легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна.

Шериф округа Лос-Анджелес распорядился отправить на место трагедии конную охрану, которая защищает территорию от мародеров. Это было сделано после того, как следователи начали процесс извлечения тел погибших, пишет lbc.co.uk. Кроме того, возникли проблемы с доступом к останкам жертв.

место крушения вертолета Коби Брайанта

место крушения вертолета Коби Брайанта

PA

Новости
“Умереть молодым”: знаменитый баскетболист рассказал о странном желании Коби Брайанта

"Следователи начали извлекать останки в ночь на 27 января, и этот процесс будет продолжаться несколько дней. Здесь очень крутой склон и доступ к телам затруднен. Группе следователей пришлось просто расчистить дорогу бульдозером, дабы подогнать необходимый транспорт", – сообщил Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва.

место крушения вертолета Коби Брайанта

место крушения вертолета Коби Брайанта

PA

Напомним, жертвами крушения стали девять человек – Коби и Джанна Брайанты, подруга дочери баскетболиста Алисса Альтобелли со своими родителями Джоном и Кэри, еще одна юная спортсменка Пэйтон Честер со своей мамой Сарой, тренер "Академии Мамба Спорт" Кристина Маузер и пилот Ара Зобоян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "НБА" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
НБА Гибель Коби Брайанта
Персона
Коби Брайант
Тег
Лос-Анджелес Лейкерс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги