Генсек ФБУ о ситуации с чемпионатом Украины и со сборной: такого еще не было

Генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Владимир Драбиковский заявил, что впервые сталкивается с ситуацией, когда национальной сборной отказывают в финансирование за несколько дней до поездки на чемпионат Европы.

По словам Владимира Валентиновича, он не припомнит такого, чтобы из-за отсутствия денег пришлось делать перерыв в чемпионате страны по баскетболу.

Драбиковский признал серьезность ситуации в стране и рассказал, что ФБУ не смогла помочь клубам, так как в экстренном порядке была вынуждена искать средства на национальную команду.

"Такого я действительно не помню, чтобы национальная сборная страны ехала на чемпионат Европы за свои деньги", – цитирует Драбиковского "Гордон".

Генсек ФБУ считает, что такая ситуация возникла из-за нежелания новой власти на местах выполнять взятые обещания предшественников. Кроме того, в некоторых города после выборов не сформирован бюджет. Для того, чтобы помочь клубам сохранить средства на новый сезон, Федерация баскетбола и приняла решение взять паузу в чемпионате.

"Проблемы были всегда. Мы меняли систему проведения соревнований, сокращали из-за нехватки средств, но еще не было такого, чтобы мы делали перерыв", – резюмировал Драбиковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент ФБУ Михаил Бродский рассказал, как "правительство импотентов" помешало сборной Украины по баскетболу