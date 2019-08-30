Где смотреть онлайн Россия – Нигерия: расписание трансляций ЧМ по баскетболу

На чемпионате мира по баскетболу в субботу, 31 августа, начнет свои выступления сборная России.

В первый соревновательный день мундиаля подопечные Сергея Базаревича сразятся с одной из сильнейших команд Африки – Нигерией.

Встреча пройдет на арене китайского Уханя. Увидеть прямую трансляцию матча можно будет на телеканале "Матч ТВ". Начало – в 11:00 по московскому времени. Здесь показ игры будет сопровождать специальная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Федерация баскетбола России

Кроме того, поединок покажет еще один российский вещатель – "Матч! Игра".

Отметим, что согласно регламенту, на первом этапе команды разбиты на восемь групп по четыре сборные. По два лучших коллектива каждого квартета продолжат борьбу за медали.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на заседании конгресса Международной федерации баскетбола был выбран новый глава организации.

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