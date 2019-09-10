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10 сентября • обновлено в 22:41
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Где смотреть онлайн Аргентина – Сербия: расписание трансляций 1/4 финала ЧМ по баскетболу

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На чемпионате мира по баскетболу, который в эти дни проходит в Китае, во вторник, 10 сентября, состоятся первые четвертьфинальные матчи.

В одном из них сойдутся сборные Аргентины и Сербии. Битва за путевку в дельные матчи пройдет на арене в Дунгуани.

Увидеть одно из самых ожидаемых противостояний мирового первенства можно будет благодаря прямой трансляции на канале XSPORT. Начало – в 14:00 по киевскому времени. Кроме того, поединок запланирован в эфирной сетке российского вещателя "Матч! Игра".

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В последний раз команды встречались на ЧМ-2010, когда сербы одержали драматичную победу – 84:82.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборные США и Турции выдали самый драматичный поединок чемпионата мира по баскетболу-2019.

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Тема
Чемпионат мира по баскетболу
Место
Китай
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