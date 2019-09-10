Где смотреть онлайн Аргентина – Сербия: расписание трансляций 1/4 финала ЧМ по баскетболу

На чемпионате мира по баскетболу, который в эти дни проходит в Китае, во вторник, 10 сентября, состоятся первые четвертьфинальные матчи.
В одном из них сойдутся сборные Аргентины и Сербии. Битва за путевку в дельные матчи пройдет на арене в Дунгуани.
Увидеть одно из самых ожидаемых противостояний мирового первенства можно будет благодаря прямой трансляции на канале XSPORT. Начало – в 14:00 по киевскому времени. Кроме того, поединок запланирован в эфирной сетке российского вещателя "Матч! Игра".
Today is gonna be 🔥— Basketball World Cup (@FIBAWC) 10 сентября 2019 г.
📽 https://t.co/U6RPjwM4Dr
📲 https://t.co/6BBBf67dk5
✍ https://t.co/cCvWa1x1FE
🎮 https://t.co/OQSvqeb8FA#FIBAWC #WorldGotGame#ARGSRB #ESPPOL pic.twitter.com/bjHk7PF7sv
В последний раз команды встречались на ЧМ-2010, когда сербы одержали драматичную победу – 84:82.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборные США и Турции выдали самый драматичный поединок чемпионата мира по баскетболу-2019.
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