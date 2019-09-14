Где смотреть финал чемпионата мира по баскетболу: расписание трансляций

В воскресенье, 15 сентября, состоится финал чемпионата мира по баскетболу. Главный титул планеты разыграют между собой сборные Аргентины и Испании.

Прямую трансляцию из Китая организовывает украинский телеканал XSPORT. Начало встречи в 15:00 по киевскому времени.

Кроме того, решающий матч покажет российский канал "Матч! Игра" и балтийский TVPlay Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, грудь бразильской болельщицы лишила комментатора матча чемпионата мира по баскетболу дара речи в прямом эфире.

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