Где смотреть финал чемпионата мира по баскетболу: расписание трансляций

В воскресенье, 15 сентября, состоится финал чемпионата мира по баскетболу. Главный титул планеты разыграют между собой сборные Аргентины и Испании.
Прямую трансляцию из Китая организовывает украинский телеканал XSPORT. Начало встречи в 15:00 по киевскому времени.
Кроме того, решающий матч покажет российский канал "Матч! Игра" и балтийский TVPlay Sports.
Как сообщал OBOZREVATEL, грудь бразильской болельщицы лишила комментатора матча чемпионата мира по баскетболу дара речи в прямом эфире.
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