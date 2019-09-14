Главная Новости
14 сентября • обновлено в 21:06
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Где смотреть финал чемпионата мира по баскетболу: расписание трансляций

1.1т Читать материал на украинском

В воскресенье, 15 сентября, состоится финал чемпионата мира по баскетболу. Главный титул планеты разыграют между собой сборные Аргентины и Испании.

Прямую трансляцию из Китая организовывает украинский телеканал XSPORT. Начало встречи в 15:00 по киевскому времени.

Кроме того, решающий матч покажет российский канал "Матч! Игра" и балтийский TVPlay Sports.

Новости
Чемпионат мира по баскетболу 2019: таблицы, календарь, расписание, результаты и где смотреть

Как сообщал OBOZREVATEL, грудь бразильской болельщицы лишила комментатора матча чемпионата мира по баскетболу дара речи в прямом эфире.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по баскетболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира по баскетболу
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel