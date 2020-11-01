Где смотреть "Барселона" – "Динамо": расписание трансляций Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов в среду, 4 ноября, сыграет в гостях против "Барселоны" Поединок примет легендарный "Камп Ноу". Начало в 22:00 по киевскому времени.

Несмотря на то, что с 29 октября власти постановили закрыть границы Каталонии из-за увеличения числа заразившихся COVID-19, организаторы отказались переносить игру.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Динамо.

Увидеть битву вице-чемпионов Испании и Украины можно будет в эфире украинского специализированного телеканала "Футбол 2", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией и на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, трансляцию в своей эфирной сетке запланировал российский "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре ЛЧ, "Динамо" дома проиграло итальянскому "Ювентусу" (0:2), а во 2-м обидно упустило победу над "Ференцварошем" (2:2).