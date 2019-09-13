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13 сентября • обновлено в 10:20
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Где смотреть 1/2 финала ЧМ по баскетболу: расписание трансляций

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На чемпионате мира по баскетболу в пятницу, 13 сентября, определится пара финалистов и участники матча за "бронзу".

Первыми обладателя путевки в решающий поединок турнира определят сборные Испании и Австралии. Увидеть эту полуфинальную битву можно будет в эфире телеканала XSPORT. Начало – в 11:00 по киевскому времени.

Кроме того, игру покажет российский вещатель "Матч! Игра".

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Во втором полуфинале сыграют команды Аргентины и Франции. Их битву за путевку в финал также будет транслировать XSPORT. Начало прямого эфира – в 15:00. Одновременно показ встречи проведет и "Матч! Игра".

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по баскетболу 2019 года грудь фанатки сборной Бразилии лишила дара речи одного из комментаторов.

А сборная США накануне оформила худший результат в своей истории на главных турнирах, в которых принимает участие.

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