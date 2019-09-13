Где смотреть 1/2 финала ЧМ по баскетболу: расписание трансляций

На чемпионате мира по баскетболу в пятницу, 13 сентября, определится пара финалистов и участники матча за "бронзу".
Первыми обладателя путевки в решающий поединок турнира определят сборные Испании и Австралии. Увидеть эту полуфинальную битву можно будет в эфире телеканала XSPORT. Начало – в 11:00 по киевскому времени.
Кроме того, игру покажет российский вещатель "Матч! Игра".
The #FIBAWC is down to 4⃣!@cabboficial 🇦🇷 🆚 🇫🇷 @FRABasketball @BaloncestoESP 🇪🇸 🆚 🇦🇺 @BasketballAus #WorldGotGame pic.twitter.com/cWNpT3DFEo— Basketball World Cup (@FIBAWC) 11 сентября 2019 г.
Во втором полуфинале сыграют команды Аргентины и Франции. Их битву за путевку в финал также будет транслировать XSPORT. Начало прямого эфира – в 15:00. Одновременно показ встречи проведет и "Матч! Игра".
Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по баскетболу 2019 года грудь фанатки сборной Бразилии лишила дара речи одного из комментаторов.
А сборная США накануне оформила худший результат в своей истории на главных турнирах, в которых принимает участие.
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