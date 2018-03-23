Финишная прямая: анонс Суперлиги Пари-Матч 23 марта

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч подходит к концу регулярная часть чемпионата. В пятницу, 23 марта, состоятся сразу четыре поединка. Центральными противостояниями игрового дня, несомненно, станут битвы в Киеве и Черкассах. В столице сразятся действующие чемпион и вице-чемпион – "Будивельник" и "Химик", – а в параллельной встрече сыграют "Черкаськи Мавпы" и одесская БИПА.

По традиции поклонники баскетбола смогут наблюдать за поединками первенства благодаря трансляциям, организованными Федерацией футбола Украины. Кроме того, поединок между "Мавпами" и БИПой будет показан в эфире канала XSPORT.

Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

18:00. Харьков, ФСК "Политехник". "Авантаж-Политехник" – БК "Запорожье", трансляция – сайт ФБУ

18:30. Черкассы, ДС "Будивельник". "Черкаськи Мавпы" - БИПА, трансляция – XSPORT (в записи – в 21:10), сайт ФБУ

19:00. Киев, Дворец спорта. "Будивельник" – "Химик", трансляция – сайт ФБУ

19:00. Днепр, ДС "Шинник". БК "Днепр" – МБК "Николаев", трансляция – сайт ФБУ

Как сообщал "Обозреватель", накануне Федерация баскетбола Украины наказала двух игроков за нападение на судью во время матча Первой лиги.