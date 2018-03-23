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Финишная прямая: анонс Суперлиги Пари-Матч 23 марта

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В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч подходит к концу регулярная часть чемпионата. В пятницу, 23 марта, состоятся сразу четыре поединка. Центральными противостояниями игрового дня, несомненно, станут битвы в Киеве и Черкассах. В столице сразятся действующие чемпион и вице-чемпион – "Будивельник" и "Химик", – а в параллельной встрече сыграют "Черкаськи Мавпы" и одесская БИПА.

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По традиции поклонники баскетбола смогут наблюдать за поединками первенства благодаря трансляциям, организованными Федерацией футбола Украины. Кроме того, поединок между "Мавпами" и БИПой будет показан в эфире канала XSPORT.

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Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

18:00. Харьков, ФСК "Политехник". "Авантаж-Политехник" – БК "Запорожье", трансляция – сайт ФБУ

18:30. Черкассы, ДС "Будивельник". "Черкаськи Мавпы" - БИПА, трансляция – XSPORT (в записи – в 21:10), сайт ФБУ

19:00. Киев, Дворец спорта. "Будивельник" – "Химик", трансляция – сайт ФБУ

19:00. Днепр, ДС "Шинник". БК "Днепр" – МБК "Николаев", трансляция – сайт ФБУ

Как сообщал "Обозреватель", накануне Федерация баскетбола Украины наказала двух игроков за нападение на судью во время матча Первой лиги.

Читайте все новости по теме "Суперлига" на Обозревателе.

Темы
СуперлигаЧемпионат Украины по баскетболу
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