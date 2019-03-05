Финал четырех Кубка Украины по баскетболу: расписание и где смотреть

В Днепре 9-10 марта состоится одно из главных событий клубного баскетбольного сезона Украины. ПС "Шинник" примет Финал четырех Кубка Украины среди мужских команд.

В решающую стадию соревнований кроме хозяина и действующего обладателя трофея БК "Днепр" вышли "Киев-Баскет", БК "Одесса" и "Политехник". В субботу первый матч полуфинала сыграют одесситы и харьковчане, а уже после этого отношения будут выяснять "Днепр" и "Киев-Баскет".

Вашему вниманию полный расписание Финала четырех:

9 марта (суббота)

14:00. "Политехник" – БК "Одесса" / XSPORT

17:00. БК "Днепр" – "Киев-Баскет" / XSPORT

10 марта (воскресенье)

14:00. ФИНАЛ / XSPORT

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