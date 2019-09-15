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15 сентября • обновлено в 14:29
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Финал чемпионата мира по баскетболу: онлайн видеотрансляция

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Сборные Аргентины и Испании разыграют между собой "золото" чемпионата мира по баскетболу, который проходил в Китае.

Прямую трансляцию из Пекина организовывает украинский телеканал XSPORT. Начало встречи в 15:00 по киевскому времени.

Следить за ходом матча можно будет благодаря видеоонлайну в этой новости.

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Тема
Чемпионат мира по баскетболу
Место
Китай Пекин
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