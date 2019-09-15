Финал чемпионата мира по баскетболу: онлайн видеотрансляция

Сборные Аргентины и Испании разыграют между собой "золото" чемпионата мира по баскетболу, который проходил в Китае.

Прямую трансляцию из Пекина организовывает украинский телеканал XSPORT. Начало встречи в 15:00 по киевскому времени.

Следить за ходом матча можно будет благодаря видеоонлайну в этой новости.

Как сообщал OBOZREVATEL, грудь бразильской болельщицы лишила комментатора матча чемпионата мира по баскетболу дара речи в прямом эфире.

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