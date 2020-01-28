ФИБА почтила память Коби Брайанта трогательным видео

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала трогательное видео, в котором почтило память легендарного баскетболиста “Лейкерс” Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолета.
“ФИБА и весь баскетбол скорбит из-за потери Коби Брайанта, легенды НБА, США и всемирного баскетбольного сообщества, который олицетворял этот вид спорта и делился своей любовью к нему со всем миром", – написано в заявлении на официальном сайте организации.
Коби Брайант
Business Insider
Брайант стал всемирным послом баскетбольного чемпионата мира ФИБА в Китае в 2019 году, являясь двукратным золотым медалистом Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и Пекине в 2008-м, победителем чемпионата Америки ФИБА в 2007 году и пятикратным чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит" вместе с 7 другими людьми в воскресенье вблизи Лос-Анджелеса.
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легендарного американского баскетболиста.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелеса, Калифорния, США), в которой разбился Коби Брайант.
Британское издание Daily Mail поделилось эксклюзивными подробностями переговоров между пилотом вертолета баскетболиста и авиадиспетчерами.
О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!