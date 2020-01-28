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28 января • обновлено в 08:18
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ФИБА почтила память Коби Брайанта трогательным видео

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Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала трогательное видео, в котором почтило память легендарного баскетболиста “Лейкерс” Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолета.

“ФИБА и весь баскетбол скорбит из-за потери Коби Брайанта, легенды НБА, США и всемирного баскетбольного сообщества, который олицетворял этот вид спорта и делился своей любовью к нему со всем миром", – написано в заявлении на официальном сайте организации.

Коби Брайант

Коби Брайант

Business Insider

Брайант стал всемирным послом баскетбольного чемпионата мира ФИБА в Китае в 2019 году, являясь двукратным золотым медалистом Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и Пекине в 2008-м, победителем чемпионата Америки ФИБА в 2007 году и пятикратным чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

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Коби Брайант
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