Феноменально: украинец Лэнь выдал потрясающий матч в НБА

Центровой сборной Украины и клуба "Атланта Хокс" Алексей Лэнь провел фантастический матч, внеся ощутимый вклад в победу своей команды над "Кливлендом" 133:111.

Проведя на площадке 32 минуты, Лэнь сделал дабл-дабл, набрав 16 очков (7 двухочковых попаданий из 11, два реализованных штрафных из двух попыток) и сделал 11 подборов. Также в активе Леня 4 передачи, 4 блок-шота, 1 потеря и три фола.

С показателем +19 украинец стал одним из самых полезных игроков на площадке в составе своей команды.

С 35 очками самым результативным у "Атланты" стал Трэй Янг. Он стал первым новичком в НБА, который в этом сезоне набрал более 30 очков в матче.