ФБУ выпустила яркое промо Суперлиги Пари-Матч

В пятницу, 5 октября, в Украине стартует новый сезон чемпионата страны по баскетболу в элитном дивизионе. В борьбе за чемпионский титул Суперлиги Пари-Матч сойдутся восемь команд: "Черкаськи Мавпы", "Днепр", БК "Одесса", "Киев-Баскет", "Политехник", БК "Запорожье", МБК "Николаев" и "Химик".

Накануне начала сезона 2018/2019 Федерация баскетбола Украины представила яркий проморолик национального первенства. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться этим эффектным видео.

Новости ФБУ вынесла предупреждение двукратному чемпиону НБА

Напомним, что "Черкаськи Мавпы" и "Днепр" накануне разыграли первый в истории Суперкубок Украины по баскетболу. В принципиальной дуэли между чемпионом страны и обладателем Кубка, сильнее оказались игроки "Днепра"