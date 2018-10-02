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ФБУ выпустила яркое промо Суперлиги Пари-Матч

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В пятницу, 5 октября, в Украине стартует новый сезон чемпионата страны по баскетболу в элитном дивизионе. В борьбе за чемпионский титул Суперлиги Пари-Матч сойдутся восемь команд: "Черкаськи Мавпы", "Днепр", БК "Одесса", "Киев-Баскет", "Политехник", БК "Запорожье", МБК "Николаев" и "Химик".

Накануне начала сезона 2018/2019 Федерация баскетбола Украины представила яркий проморолик национального первенства. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться этим эффектным видео.

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Напомним, что "Черкаськи Мавпы" и "Днепр" накануне разыграли первый в истории Суперкубок Украины по баскетболу. В принципиальной дуэли между чемпионом страны и обладателем Кубка, сильнее оказались игроки "Днепра"

Читайте все новости по теме "Суперлига" на OBOZREVATEL.

Тема
Суперлига
Место
Украина
Объекты
Федерация баскетбола УкраиныБК ЗапорожьеЧеркаськи МавпыБК ДнепрБК ХимикМБК НиколаевБК Политехник
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