ФБУ проведет собрание президентов и инвесторов клубов Суперлиги

В адрес Федерации баскетбола Украины поступило письмо от БК "Киев-Баскет", по собранию президентов и инвесторов профессиональных клубов Украины.

Главной темой этого собрания должно стать возможное создание новой структуры клубов Суперлиги в составе ФБУ.

ФБУ пока поддерживает инициативу подобного круглого стола и уже начала подготовку к этому собранию. Оно может произойти в дни проведения Матча Звезд, который состоится 1 февраля в киевском Дворце спорта. О времени и месте будет сообщено в ближайшее время.

Текст письма-обращения БК "Киев-Баскет" (публикуется на языке оригинала):

Как сообщал OBOZREVATEL, столичный "Киев-Баскет" одержал три победы подряд на старте второго этапа Кубка Европы ФИБА.

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