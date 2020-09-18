ФБУ призвала ВР уменьшить налоги на проведение спортивных мероприятий

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский призвал Верховную Раду (ВР) снизить до 7% НДС на предоставление услуг по проведению спортивных мероприятий.

Во вторник, 15 сентября, ВР в первом чтении приняла проект Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий". Он предусматривает снижение до 7% НДС на распространение и показ фильмов инклюзивного назначения, адаптированных в украиноязычной версии театральные представления, выступления художественных коллективов и артистов, выставки, различные культурно-художественные мероприятия, экскурсии в музеях.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, такую же ставку (7% НДС) предлагается ввести и использовать для проведения спортивных мероприятий.

Обращение ФБУ к Верховной Раде ФБУ

Обращение ФБУ к Верховной Раде Украины ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерации баскетбола и кибербаскетбола Украины объявили о запуске нового чемпионата страны.