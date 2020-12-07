ФБУ приостановит чемпионаты Украины по баскетболу: названа причина

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) приостановит розыгрыш всех чемпионатов страны на период с 23 декабря 2020 года до 10 января 2021 года.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, такое решение было принято департаментом организации и проведения соревнований из-за отсутствия финансирования со стороны государства. Кроме того, победитель Кубка Украины по баскетболу будет определен за три игровых дня в формате "Финал восьми", в котором примут участие все четвертьфиналисты турнира.

ФБУ приостановит все чемпионаты Украины по баскетболу ФБУ

Напомним, что лидером Суперлиги Париматч после 10 сыгранных матчей является действующий чемпион Украины по баскетболу "Днепр". "Киев-Баскет" занимает второе место и может обогнать подопечных Дениса Журавлева, если одержит десятую победу в своем следующем поединке.

Места в четвертьфинале Кубка Украины уже завоевали "Черкаськи Мавпы", "Запорожье", "Николаев", "Днепр", "Будивельник" и "Прометей".

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев примет решающие матчи отбора на Евробаскет-2022.