ФБУ приостановит чемпионаты Украины по баскетболу: названа причина

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) приостановит розыгрыш всех чемпионатов страны на период с 23 декабря 2020 года до 10 января 2021 года.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, такое решение было принято департаментом организации и проведения соревнований из-за отсутствия финансирования со стороны государства. Кроме того, победитель Кубка Украины по баскетболу будет определен за три игровых дня в формате "Финал восьми", в котором примут участие все четвертьфиналисты турнира.

Напомним, что лидером Суперлиги Париматч после 10 сыгранных матчей является действующий чемпион Украины по баскетболу "Днепр". "Киев-Баскет" занимает второе место и может обогнать подопечных Дениса Журавлева, если одержит десятую победу в своем следующем поединке.

Места в четвертьфинале Кубка Украины уже завоевали "Черкаськи Мавпы", "Запорожье", "Николаев", "Днепр", "Будивельник" и "Прометей".

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев примет решающие матчи отбора на Евробаскет-2022.