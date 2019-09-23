ФБУ представила яркое промо нового сезона Суперлиги Пари-Матч

В Украине 27 сентября стартует новый сезон чемпионата страны среди команд баскетбольной Суперлиги Пари-Матч.

В этот день в Днепре хозяева сыграют против "Харьковских Соколов". На следующий день "Прометей" в Каменском сыграет против "Запорожье".

Основная же часть поединков начнется уже в начале октября.

Напомним, в новом сезоне в Суперлиге Пари-Матч выступают девять команд. Восемь из них по итогам регулярного чемпионата выйдут в плей-офф.

ФБУ

Новости Определился обладатель Суперкубка Украины по баскетболу

Полное расписание соревнований и статистику смотрите здесь.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федерация баскетбола Украини назвала состав участников и систему розыгрыша нового сезона чемпионата страны в элитном дивизионе.

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