ФБУ представила сезон Суперлиги Пари-Матч 3х3: яркое промо

Федерация баскетбола Украины объявила об открытии зимнего сезона 3х3.

Как и в прошлом году, главным событием Украины в 3х3 станет баскетбольная Суперлига. В этом году у нее будет титульный спонсор – ТМ "Пари-Матч" и соответствующее название "Суперлига Пари-Матч 3х3". Суперлига 3х3 станет уже третьим профессиональным чемпионатом Украины 3х3.

Промо Суперлиги Пари-Матч 3х3

В новом сезоне в рамках чемпионата Украины состоится пять туров с Суперфиналом. Участие в Суперлиге Пари-Матч 3х3 примут мужские и женские команды.

Федерация баскетбола Украины изменила формат соревнований: теперь перед каждым туром будет проводиться квалификационный тур на котором будут разыгрываться четыре "квоты" в основной групповой раунд тура. Заявки на участие в квалификационном турнире уже подало рекордное количество мужских команд. Участие в квалификации примут 18 команд мужчин, только четыре лучшие войдут в основную сетку турнира.

К этим четырем командам на основной стадии Суперлиги Пари-Матч 3х3 присоединятся прошлогодние участники соревнований. Так в основной сетке стартового тура имеют право сыграть первые 8 команд прошлогоднего финала "Суперлиги 3х3". В дальнейшем первые 8 мест в каждом последующем туре будут предоставляться согласно итогового турнирного положения команды в предыдущем туре.

Первый тур в Суперлиге Пари-Матч 3х3 состоится 18 ноября в столичном СК "Венето" (бывший "Меридиан").

Отметим, что первый тур "Суперлиги 3х3" будет проходить на новом официальном покрытии ФИБА 3х3, на котором играют все всемирные международные соревнования. В каждом из туров будет призовой фонд.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист Илья Заяц попал в тройку лучших мирового рейтинга 3х3 U-18.

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